Винные погреба, сады и национальные танцы: чем угощали туристов в Абхазии 8 марта

В селе Дурипш Гудаутского района Абхазии 8 марта прошло колоритное застолье, собравшее гостей из разных уголков России. Организатором праздника выступила семья Кокоскерия, которая около 20 лет назад одной из первых начала развивать в республике формат культурно-гастрономических туров.

Мероприятие развернулось в частном дворе и привлекло жителей ДНР, ЛНР, Московской, Волгоградской и других областей. По словам организаторов, ежедневно эту туристическую площадку посещают от 400 до 500 человек. Гостям показывают сады, винные погреба, знакомят с историей и традициями абхазского народа.

Инициатор встречи, руководитель компании «Турист» Руслан Кокоскерия, обращаясь к гостям, подчеркнул величие России как многонациональной страны и выразил пожелание, чтобы она становилась еще крепче.

Застолье прошло в атмосфере искреннего гостеприимства, сопровождалось национальными песнями и танцами. Праздник стал яркой иллюстрацией развития сельского туризма в Абхазии, который активно поддерживается на государственном уровне.