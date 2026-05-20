Вино на горном ветру и дыхание Химеры: россияне свернули с пляжей на мистический маршрут ведьм в Турции

Состоятельные российские туристы все чаще покидают шезлонги и отправляются в нетуристическую Турцию — туда, где, по легендам, до сих пор бродят тени античных жриц, а камни хранят память о древних культах. Как пишет «Турпром», за последние два года в стране стихийно сформировался эзотерический маршрут «Modern Cadılar» — маршрут ведьм, — и именно он стал главным открытием сезона для тех, кто ищет атмосферного отдыха.

Сердцем маршрута считается Античный Эфес, где когда-то стоял храм Артемиды, а ветер, по словам путешественников, дает странное эхо. В двадцати минутах езды от Эфеса находится горная деревня Сириндже — «обитель туманных ведьм». Одна из россиянок рассказала, что там есть маленький храм, переделанный в лавку, где гостям наливают вина и советуют загадать желание на горном ветру. По ее словам, место это почти гипнотически спокойное.

Самой зрелищной точкой путешествия называют Огни Химеры в Кемере — столбы природного газа, вырывающиеся на склонах горы, которые в древности считались дыханием чудовища или проходом в подземный мир. Среди первопроходцев — Алексей и Марина из Екатеринбурга, четыре года отдыхавшие в стандартных отелях и решившиеся на перемены, а также Иван, София и Дмитрий из Санкт-Петербурга, сознательно искавшие необычный отпуск. Опытные путешественники советуют бронировать все заранее, выбирать удобную обувь, пользоваться навигатором, выезжать рано утром и не строить ожиданий.