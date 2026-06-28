Вино, овцы и олени: во сколько обойдется отпуск, о котором молчат туроператоры

Россияне все активнее пересаживаются на личные автомобили и отправляются в аутентичные гастрономические путешествия, выяснила редакция «Коммерсантъ FM». Винные дегустации, сырные мастер-классы и катание на оленьих упряжках стремительно набирают популярность, причем около трех четвертей таких поездок приходится именно на собственный транспорт, несмотря на эпизодическую нехватку топлива в отдельных регионах.

Коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина зафиксировала смену туристических предпочтений. По ее наблюдениям, отдыхающие целенаправленно ищут малоизвестные маршруты, о которых узнают из соцсетей или по рекомендациям знакомых, планируя короткие выезды выходного дня. Среди нестоличных направлений рекордсменами июньского спроса стали Вольск в Саратовской области, Выкса и Арзамас в Нижегородской, а также Кабардинка и Яблоновский. Для загородного отдыха лидируют Кимры, Шира, Онгудай, Бирск и Киров. Сакина объяснила интерес к таким локациям их самобытной атмосферой, возможностью совместить природу с изучением локальной культуры и при этом уложиться в скромный бюджет.

Представители туриндустрии подтверждают: экскурсии на винодельни и фермы становятся обязательной частью отдыха. Стоимость подобных программ с дегустациями колеблется от 1 тыс. до 20 тыс. рублей.

Однако вице-президент АТОР Сергей Ромашкин уточнил, что полноценным турпродуктом такие направления пока не назвать — они служат дополнением к основному пляжному отдыху. По его словам, формально турист обязан переночевать в точке прибытия, тогда как гости кубанских и крымских виноделен задерживаются там лишь на пару-тройку часов, а ночуют в Анапе или Ялте. Развитие сдерживается и законодательными нормами: возводить гостиницы на землях сельхозназначения запрещено. Владельцы хозяйств предлагают гостям погладить коров и овец, поучаствовать в готовке сыра и масла, но через несколько часов путешественники неизбежно едут дальше по маршруту.

Сравнивая способы передвижения, Ромашкин подчеркнул, что личный автомобиль остается финансово самым выгодным вариантом для семьи. Перелеты и билеты на поезд обходятся в десятки тысяч, к тому же автомобилисту не грозит застрять в аэропорту. Относительно дефицита топлива эксперт заметил, что ситуация разнится от региона к региону, однако критических сценариев с брошенными на трассе машинами не наблюдается.

Что касается экзотики, аутентичные туры к оленям в Якутию или Карелию уже стоят сотни тысяч рублей. В среднем же ежедневные траты путешественника без учета транспортных расходов составляют 5–7 тыс. рублей.