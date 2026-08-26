Винодел назвал два признака испорченного вина: уксус и газация — проверьте бутылку перед подачей
Винодел Ужастов: уксусный запах и газация — признаки плохого вина
Винодел Владимир Ужастов в беседе с телеканалом «Крым 24» перечислил признаки, по которым можно распознать некачественное вино. По его словам, резкий запах уксуса и легкая газация чаще всего указывают на испорченный напиток.
Эксперт советует оценивать аромат после того, как вино перелили и дали ему подышать. Насторожить должны слишком резкие уксусные ноты и признаки газации — это факторы дефектности.
Еще один тревожный сигнал — мутность. Если помутнение не связано с естественным осадком на дне, оно также говорит о плохом качестве алкогольного напитка.