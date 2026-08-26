Винодел Владимир Ужастов в беседе с телеканалом « Крым 24 » перечислил признаки, по которым можно распознать некачественное вино. По его словам, резкий запах уксуса и легкая газация чаще всего указывают на испорченный напиток.

Эксперт советует оценивать аромат после того, как вино перелили и дали ему подышать. Насторожить должны слишком резкие уксусные ноты и признаки газации — это факторы дефектности.

Еще один тревожный сигнал — мутность. Если помутнение не связано с естественным осадком на дне, оно также говорит о плохом качестве алкогольного напитка.