Винодел погиб при чистке оборудования на глазах у отца

В Италии произошел трагический инцидент на винодельческом производстве — 44-летний мужчина погиб во время очистки оборудования. Смерть наступила в результате внезапного запуска пресса для винограда, который считался отключенным. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на Corriere del Veneto.

Инцидент случился, когда Маттео Форнер проводил чистку аппарата. Внезапно механизм начал работать, зажав мужчину внутри. Отец погибшего стал свидетелем этой ужасной сцены. Прибывшие врачи констатировали, что причиной смерти стал перелом шеи.

Расследование показало, что трагедия произошла из-за рокового стечения обстоятельств. Виноделы были уверены, что полностью обесточили технику. Однако аппарат перестал функционировать лишь из-за временного отсутствия электричества в сети. Когда питание восстановилось, пресс автоматически возобновил цикл отжима.

Форнер пользовался уважением в местном сообществе. Гибель мужчины произошла за 14 дней до его дня рождения. После его смерти остались престарелые родители, брат, сестра и подросток-сын.

Ранее в Екатеринбурге подросток погиб после злоупотребления энергетиками.