Винокур, Газманов и другие: российские звезды с еврейскими корнями

Российские артисты умеют удивлять стильными образами, яркими появлениями на публике, а иногда и громкими скандалами. Некоторые звезды смогли привлечь внимание поклонников и ранее неизвестными подробностями своей биографии.

Рассказываем о российских знаменитостях еврейского происхождения.

Михаил Шуфутинский

Знаменитый российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский родился в еврейской семье. По словам артиста, его бабушка знала обо всех еврейских праздниках, говорила на идише и частично на иврите.

Фото: [ Кирилл Каллиников/©РИА Новости ]

При этом Шуфутинский отмечал, что в детстве не понимал национальных отличий между людьми, а его национальность его почти не интересовала.

Елена Воробей

Российская артистка эстрады и юмористка Елена Воробей родилась в семье евреев Якова и Нины Лененбаум. По ее словам, в школьные годы она не знала о своем еврейском происхождении и считала свою фамилию немецкой.

Фото: [ Антон Денисов/©РИА Новости ]

Воробей рассказывала о случае, когда в ее школе избили девочку-еврейку. Она очень испугалась, что с ней могут обойтись так же, узнав, что ее отец — еврей. Только с этого момента она заинтересовалась историей своей семьи и узнала, что многие ее родственники погибли во Второй мировой войне.

Владимир Винокур

Известный российский эстрадный артист Владимир Винокур родился в семье еврея Натана Львовича Винокура. Юморист рассказывал, что с детства знал о своем происхождении, а его родственники соблюдали религиозные традиции.

Фото: [ Александр Казаков/©РИА Новости ]

По его словам, он не помнит в своей жизни проблем, вызванных антисемитизмом. Он рад тому, что в России поддерживают евреев и встречаются с руководством еврейских общин.

Олег Газманов

Российский певец и автор популярной песни «Мои ясные дни» Олег Газманов заставил поклонников долго гадать, к какой национальности он принадлежит. Оказалось, что мать артиста Зинаида Абрамовна — еврейка.

Фото: [ Мария Девахина/©РИА Новости ]

Есть мнение, что фамилия артиста происходит от ивритского слова «газман», что в переводе означает «выдумщик» или «фантазер». Однако Газманов не подтверждал эту версию, а сам позиционирует себя как русского.

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