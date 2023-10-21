Звезды сошлись: российские группы, которые возродили свое творчество после распада

Многие успешные и популярные группы часто доходят до пика своей карьеры и вскоре распадаются из-за личных разногласий, невыгодных условий сотрудничества или смерти одного из участников. Но история некоторых из них продолжилась.

Рассказываем о российских группах, которые сошлись после распада.

Smash!!

Знаменитый дуэт «Smash!!», в составе которого выступали Сергей Лазарев и Влад Топалов, распалась в 2006 году. Проблемы в группе появились еще в 2004 году, когда был выпущен альбом «2Nite».

Топалов и Лазарев пытались снова сойтись и работать вместе, но группа из раза в раз распадалась. Только в 2021 году вышел танцевальный сингл «Новый год», но не от имени «Smash!!», а от лица самостоятельных артистов дуэта.

Чай вдвоем

Дуэт Стаса Костюшкина и Дениса Клявера был популярен в двухтысячных годах, но распался в 2012 году из-за разногласий в творчестве. Костюшкин хотел делать современную энергичную музыку, но Кляверу не нравились его предложения.

Фото: [ Социальные сети ]

После смерти отца Клявера — Ильи Олейникова — музыканты окончательно пошли разными дорогами и объявили о завершении работы в дуэте. Но спустя много лет они решили воссоединиться, потому что понимали, что хорошо звучат вместе.

Тату

Всемирно известный российский дуэт «Тату» распался в 2011 году. Участницы группы Юлия Волкова и Елена Катина хотели заняться сольной карьерой и часто конфликтовали.

Фото: [ Александр Демьянчук/ТАСС ]

В течение многих лет Катина и Волкова появлялись вместе на радио и иногда выступали старым составом, но большую часть времени не общались. В 2022 году «Тату» воссоединились, выступили в Минске и Санкт-Петербурге, но пока не вернулись к активному творчеству.

Кино

Группа «Кино» распалась в 1991 году, спустя полгода после гибели лидера группы Виктора Цоя в автомобильной катастрофе. Участники выпустили последний альбом в 1990 году, используя сохранившиеся демозаписи с голосом Цоя.

Фото: [ Петр Ковалев/ТАСС ]

Во время распада участники группы участвовали в разных проектах: иногда вместе, но часто отдельно друг от друга. В 2020 году сын Цоя Александр предложил организовать концерты с живой музыкой, но записанным вокалом его отца. С того времени они снова начали выступать и даже выпускают новые альбомы.

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