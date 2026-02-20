Виноват VIN: популярную марку китайских машин отказались регистрировать в ГАИ

Кроссоверы популярной китайской марки перестали ставить на учет. Инспекторам не нравится наклейка с VIN-номером — ее считают кустарной и отправляют автомобили на экспертизу, пишет Autonews.

Российские владельцы автомобилей LiXiang бьют тревогу: при попытке поставить новые машины на учет в ГИБДД они получают отказ. Проблема коснулась даже тех, кто приобретал кроссоверы в официальных дилерских центрах. Как рассказал глава крупного сообщества владельцев, инспекторы придираются к идентификационной табличке с VIN-номером, считая, что она наклеена кустарным способом.

В ряде случаев машины не просто не регистрируют, а забирают для криминалистической экспертизы. При этом даже официальное письмо от производителя, подтверждающее подлинность наклейки, не помогает убедить сотрудников ГАИ. Одна из пострадавших покупательниц уже заявила, что намерена вернуть автомобиль дилеру.

Официальный дистрибьютор марки в курсе ситуации и уверяет, что все машины ввозятся легально и соответствуют техрегламенту. Наклейки клеят прямо на заводе в Китае, и они полностью отвечают российским стандартам. Компания уже связалась с госорганами для решения вопроса.

Любопытно, что в самих дилерских центрах проблему отрицают. Менеджеры трех крупных продавцов заверили, что их машины регистрируются без проблем. При этом они признают, что причиной отказа может стать именно VIN-табличка, если она повреждена или вызывает сомнения. Но такие авто они якобы отсеивают еще до продажи.

Юристы советуют владельцам, получившим отказ, не паниковать, а сразу идти в суд. Если ГИБДД незаконно не ставит машину на учет, это решение нужно обжаловать. И только если суд подтвердит правоту инспекторов, можно будет требовать деньги назад от продавца.