Виноваты звезды: астролог объяснила, почему в России произошел сбой в работе Telegram
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Россияне остались на некоторое время без мессенджера Telegram из-за глобального сбоя в его работе. При этом с помощью короткой аффирмации даже в самые сложные моменты можно восстановить связь с внешним миром, уверена астролог Анастасия Цыгарь.
По ее словам, любые неполадки в сети чаще всего связаны с недостаточным контактом людей со Вселенной. Когда человек забывает заземляться и осознавать себя в пространстве, то все вокруг него начинает выходить из строя.
«Если вы видите, что перестал работать интернет или отключается периодически свет, то сконцентрируйтесь на себе. Постарайтесь ощутить каждую клеточку тела, а потом произнесите, что вы здесь и назовите свое имя. Связь с миром должна вернуться», – рассказывает в беседе с корреспондентом онлайн-издания «Подмосковье сегодня» астролог.
Также специалист посоветовала, всегда сверяться с лунным календарем. Потому что сразу же после полной Луны могут случаться перебои с сетью из-за изменений магнитных полей и положения звезд на небосклоне.
«В ближайшее время сильных сбоев не должно произойти, совсем недавно прошла самая маленькая Луна года. Из-за чего и были неполадки, теперь все должны быть спокойно, но заземляться нельзя забывать», – уточняет специалист.