Виноваты звезды: астролог объяснила, почему в России произошел сбой в работе Telegram

Россияне остались на некоторое время без мессенджера Telegram из-за глобального сбоя в его работе. При этом с помощью короткой аффирмации даже в самые сложные моменты можно восстановить связь с внешним миром, уверена астролог Анастасия Цыгарь.

По ее словам, любые неполадки в сети чаще всего связаны с недостаточным контактом людей со Вселенной. Когда человек забывает заземляться и осознавать себя в пространстве, то все вокруг него начинает выходить из строя.

«Если вы видите, что перестал работать интернет или отключается периодически свет, то сконцентрируйтесь на себе. Постарайтесь ощутить каждую клеточку тела, а потом произнесите, что вы здесь и назовите свое имя. Связь с миром должна вернуться», – рассказывает в беседе с корреспондентом онлайн-издания «Подмосковье сегодня» астролог.

Также специалист посоветовала, всегда сверяться с лунным календарем. Потому что сразу же после полной Луны могут случаться перебои с сетью из-за изменений магнитных полей и положения звезд на небосклоне.