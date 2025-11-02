Виновный в смертельном ДТП в Твери избежал ареста

Пролетарский районный суд Твери повторно отказался избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для 27-летнего мужчины, признанного виновником ДТП с погибшей. Суд подтвердил прежнее решение — ограничение определенных действий, сообщает Царьград .

Авария произошла 23 октября на улице Оснабрюкской. По данным регионального управления МВД, водитель сбил четырех человек на остановке. Среди пострадавших были женщина с ребенком семи лет и два сотрудника полиции. Одна из сотрудниц МВД умерла от полученных травм.

Несмотря на тяжесть последствий, суд установил для обвиняемого только запрет определенных действий. Решение вызвало резонанс среди жителей города и повторные обращения с требованием пересмотреть меру пресечения.

Ранее, спустя три дня после аварии, суд также отказался заключить мужчину под стражу, ограничившись теми же мерами. Общественность ожидает дальнейшего развития дела и окончательного решения по ответственности водителя.

