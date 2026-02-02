Виртуальные миры выходят на радио: нейросети помогут продвигать российские игры в цифровом эфире

Медиаиндустрия и рынок видеоигр находят новые точки соприкосновения через автоматизацию рекламных процессов. Студия разработки Watt стала первопроходцем, протестировав новый инструмент «Охватный цифровой» от «Русской Медиагруппы» (РМГ).

Данная платформа позволяет запускать аудиокампании в один клик, объединяя ресурсы более чем 150 цифровых станций холдинга. Эксперимент приурочен к февральскому релизу новой компьютерной игры, что подчеркивает растущий интерес рекламного рынка к геймдев-сектору.

Новая экосистема базируется на глубокой интеграции искусственного интеллекта и предлагает бизнесу упрощенный доступ к аудитории, насчитывающей более 20 миллионов прослушиваний в месяц. Технологические особенности продукта позволяют оптимизировать продвижение по следующим направлениям:

Автоматизация управления: запуск кампании происходит через личный кабинет после загрузки ролика и настройки географических фильтров.

Интеллектуальная аналитика: встроенные ИИ-инструменты анализируют показатели в режиме онлайн, отслеживая динамику поисковых запросов и реакцию слушателей.

Оперативная адаптация: система дает рекомендации по корректировке креативов и таргетинга на основе актуальной статистики.

Прозрачность данных: технологическим партнером выступает «Турбо Перфоманс», обеспечивая обработку данных с помощью собственных аналитических инструментов.

По словам директора по развитию сайтов и приложений РМГ Станислава Скалабана, выбор геймдев-компании в качестве первого пользователя символичен, так как холдинг намерен углублять сотрудничество с игровой индустрией. Руководитель студии Watt Егор Томский также подчеркнул, что сегодня для успеха продукта недостаточно только качества — критически важно найти нестандартные форматы диалога с игроками. Выход на аудиторию цифровых радиостанций рассматривается как эффективный способ расширения охвата.

Параллельно с технологическим пилотом медиагруппа реализует ряд контентных проектов на стыке музыки и игр. В частности, на базе сайта Радио DFM уже запущена станция «Игромания», транслирующая саундтреки и профильные подкасты. Успех этого направления, набравшего более миллиона прослушиваний в неделю, подтверждает перспективность объединения двух индустрий. В рамках текущего партнерства со студией Watt также запланированы онлайн-викторины и интерактивные активности на медиаресурсах холдинга.

Студия Watt является резидентом Московского кластера видеоигр в «Сколково». Их новый проект GRIMPS представляет собой динамичный экшен-шутер, где игрокам предстоит столкнуться со смертельно опасными противниками. Рекламная кампания в цифровом эфире призвана поддержать выход демо-версии игры и привлечь внимание широкой аудитории к отечественным разработкам.