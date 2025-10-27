Виртуальные поля: созданная в Подмосковье разработка поменяет агробизнес в России

Российские аграрии получили мощный инструмент для оптимизации производства — «Иммерсивный цифровой двойник». Как пишет издание REGIONS, разработку представила компания «Щелково Агрохим» совместно с индустриальным центром компетенций «Химия и фармацевтика».

Проект, созданный в ответ на необходимость импортозамещения, представляет собой точную виртуальную копию реального производства, позволяющую проводить сложные испытания без риска для действующих цехов.

В этой системе можно выделить три ключевых преимущества. Во-первых, она позволяет проводить виртуальные краш-тесты новых агротехнологий, экономя сырье, время и деньги. Технологию можно протестировать в цифровой среде, а не останавливать работающий цех для экспериментов. Во-вторых, система прогнозирует износ оборудования, переводя ремонты из срочных в плановые и предотвращая незапланированные остановки перерабатывающих линий. В-третьих, двойник служит эффективным тренажером для обучения новых сотрудников, где ошибки становятся безопасным опытом, а не причиной реальных аварий.

Как подчеркивают в компании, это не просто «модная цифровизация», а инструмент с конкретными KPI: снижение расходов, повышение качества и ускорение запусков. Следующим шагом станет интеграция искусственного интеллекта для полной автоматизации управления процессами.

Российское ПО демонстрирует, что цифровое развитие и импортозамещение — единый путь для движения агрохимической отрасли вперед, где отечественные технологии выступают надежным топливом.

