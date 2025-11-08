Виртуальный бунт: как нейросеть создала фейковый протест в России

Депутат орловского облсовета Руслан Перелыгин привлек внимание к городским проблемам нетривиальным методом, разместив в своем телеграм-канале видео сгенерированного митинга. Как пишет URA.RU , таким образом политик призвал градоначальника к отставке.

Ролик, созданный искусственным интеллектом, демонстрирует большую толпу с плакатами, требующими отставки мэра Орла Юрия Парахина. На кричащих цифровых баннерах зафиксированы претензии по острейшим темам: состояние городского озеленения, долги школ и неудовлетворительная работа общественного транспорта.

«К сожалению, некоторые орловские депутаты используют сомнительные методы для привлечения внимания. Печально, что российский депутат выбрал путь, похожий на создание фейков ЦИПСО», — заявили в пресс-службе администрации Орла.

Также подчеркнули, что политические заявления должны опираться на факты. Произошедшее обещали не оставить без внимания надзорных органов, которые дадут оценку произошедшему.

