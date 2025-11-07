ИИ не смог заменить людей: сотрудников возвращают на работу

Стремительное внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы привело к неоднозначным последствиям на рынке труда. Как отмечает издание Axios со ссылкой на HR-консалтинговую компанию Visier, первоначальные массовые увольнения сотрудников, чьи функции передавались ИИ, сменились обратным трендом — до 5,3% работников начали возвращаться в компании после неудачного эксперимента с автоматизацией. Эксперт по ИИ Алексей Парфун в эфире радио Sputnik пояснил , что многие компании бросились внедрять технологии без тщательной подготовки, столкнувшись с непредвиденными сложностями.

По его словам, необдуманная замена человеческих ресурсов искусственным интеллектом привела к необходимости пересмотра бизнес-процессов и частичного восстановления штата.

Однако экономист Виталий Калугин считает, что текущая коррекция не отменяет перспективности технологии — ИИ остается эффективным инструментом, способным значительно ускорить выполнение задач.

Практическим следствием этой ситуации стало переосмысление роли искусственного интеллекта в корпоративной структуре. Бизнес пришел к пониманию, что ИИ должен не заменять людей, а дополнять их возможности, интегрируясь в существующие процессы после тщательного планирования.

Таким образом, итогом первого этапа массовой автоматизации стал ценный опыт для рынка. Вместо полного вытеснения персонала компании движутся к созданию гибридных моделей, где искусственный интеллект и человеческая экспертиза работают совместно, обеспечивая как эффективность, так и устойчивость бизнес-операций.

