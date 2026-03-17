«Вирус из офиса». Работникам разрешили судиться с коллегами за простуду

Сотрудник, подхвативший простуду от коллеги, вправе требовать компенсацию, однако на практике сделать это почти невозможно. Как пояснила юрист Дарья Ахтырко в беседе с 360.ru , главное препятствие — невозможность доказать источник заражения.

«Самая главная сложность — проведение экспертизы. Будет проблематично доказать время возникновения этой болезни. Образно говоря, я могла заразиться три или четыре дня назад в метро, а потом прийти на работу», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что ей неизвестны случаи успешного взыскания средств с коллеги за респираторную инфекцию.

Инкубационный период и особенности иммунитета делают медицинскую экспертизу практически бесполезной. Установить четкую причинно-следственную связь (заразился именно от коллеги) крайне трудно. Эксперт сомневается, что такие иски станут работающим механизмом.

Кроме того, сложно оценить размер ущерба: один человек переносит болезнь за три дня, другой страдает от осложнений неделями.

Альтернативой, по мнению Ахтырко, могла бы стать ответственность работодателя, допустившего больного в офис. Юрист считает, что корректировать логичнее именно трудовое законодательство: компания должна отвечать за безопасность среды в помещении, а не перекладывать вину на сотрудников.

