Вирус Нипах: чем он отличается от COVID-19 и насколько опасен для России

Путь передачи вируса Нипах принципиально отличается от коронавирусной инфекции, поэтому ожидать аналогичного масштаба распространения заболевания не стоит, сообщает ТАСС со ссылкой на доктора медицинских наук, инфекциониста и вирусолога Елену Малинникову.

Эксперт пояснила, что Нипах не передается воздушно-капельным путем, в отличие от COVID-19. Основной риск заражения возникает только при тесном контакте с больным человеком или инфицированным животным. В случае выявления пациента сразу применяется строгая изоляция, что значительно снижает вероятность массового распространения инфекции.

Врач также отметила, что в России действует «Санитарный щит», система, обеспечивающая раннее выявление и диагностику завозных инфекций. При подозрении на заражение гражданина обследуют с помощью тест-систем, которые позволяют быстро идентифицировать вирус Нипах и принять меры по предотвращению его распространения.

Вирус Нипах (NiV) переносится летучими мышами из семейства крылановых и способен вызывать тяжелый энцефалит и респираторные заболевания. Уровень летальности при инфицировании достигает 40–80% в зависимости от вспышки. С момента первого выявления болезни в 1998 году около тысячи человек в мире заразились этим вирусом. Вспышки ежегодно фиксируются в различных регионах Южной и Юго-Восточной Азии, приводя к значительному числу смертей.

