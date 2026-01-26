Оживить защиту: ученые нашли способ остановить старение иммунитета

Ученые представили новый экспериментальный подход к борьбе с возрастным ослаблением иммунной системы. Он описан в статье, опубликованной на портале nature.com.

С годами у человека атрофируется тимус (вилочковая железа), который отвечает за производство и «обучение» Т-лимфоцитов. Это приводит к снижению количества и разнообразия этих ключевых иммунных клеток, делая организм более уязвимым для инфекций, онкологических заболеваний и снижая эффективность вакцинации.

Исследователи предложили перенести часть угасающих функций тимуса на другой орган — печень, которая менее подвержена возрастным изменениям и сохраняет способность к активному синтезу белков.

Ученые выявили три специфических сигнальных белка, производство которых в тимусе значительно сокращается с возрастом. Для решения проблемы была разработана мРНК-терапия, направленная на восстановление экспрессии именно этих беллов, но уже в клетках печени.

Суть метода заключается во введении специальных препаратов, которые стимулируют клетки печени производить целевые белки. Этот орган был выбран не только из-за его биологических возможностей, но и из-за удобного анатомического расположения и интенсивного кровоснабжения, что делает терапию технически осуществимой.

Первые лабораторные испытания на пожилых мышах показали обнадеживающие результаты. После курса терапии у животных зафиксировали увеличение количества и разнообразия Т-лимфоцитов в крови. Более того, у них улучшился иммунный ответ на введение вакцин, а также повысилась способность организма противостоять росту опухолей.

Важно отметить, что метод пока протестирован только на животных. Прежде чем он сможет быть применен в медицинской практике, необходимо провести дополнительные исследования для оценки безопасности и эффективности подобной терапии для человека.

Ранее ученые нашли простой способ продлить долголетие для пожилых людей.