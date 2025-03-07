Вирусолог рассказала про самый опасный для человечества вирус

Светлана Протасова рассказала, что птичий грипп может стать опаснее коронавируса. Кроме того, по ее словам, в России в половине регионов повышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. Врач отметила, что это может способствовать встрече человеческого и птичьего гриппа. Это значит, что в перспективе инфекция сможет передаваться от человека к человеку, расширив сферу своего обитания.

«У нас нет вакцины, которая бы смогла защитить от птичьего гриппа. А вакцины-консервы, которые разрабатывает наш лидер по вакцинам академик Гинцбург со своей командой, надо еще «расконсервировать», и вопрос – будут ли они вообще работать», — рассуждает специалист.

По словам Протасовой, вирус размножается с огромной скоростью и он может перейти в «испанку», которая станет самой опасной для человечества.

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