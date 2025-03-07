Вирусолог рассказала про самый опасный для человечества вирус
Вирусолог Протасова заявила о риске встречи человеческого и птичьего гриппа
Фото: [Медиасток.рф]
Доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова рассказала RuNews24.ru об опасных сочетаниях вирусов, которые могут создать мощные штаммы.
Светлана Протасова рассказала, что птичий грипп может стать опаснее коронавируса. Кроме того, по ее словам, в России в половине регионов повышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. Врач отметила, что это может способствовать встрече человеческого и птичьего гриппа. Это значит, что в перспективе инфекция сможет передаваться от человека к человеку, расширив сферу своего обитания.
«У нас нет вакцины, которая бы смогла защитить от птичьего гриппа. А вакцины-консервы, которые разрабатывает наш лидер по вакцинам академик Гинцбург со своей командой, надо еще «расконсервировать», и вопрос – будут ли они вообще работать», — рассуждает специалист.
По словам Протасовой, вирус размножается с огромной скоростью и он может перейти в «испанку», которая станет самой опасной для человечества.
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