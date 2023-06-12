Виталий Ким: водоемы Николаевской области Украины заражены кишечными бактериями

Несколько водоемов, находящихся в Николаевской области на территории Украины, содержат в себе возбудители опасных бактерий, которые вызывают инфекционные болезни. Об этом сообщили в RT

Виталий Ким, будучи главой областной военной администрации, заявил, что некоторые регионы превышают допустимый уровень содержания кишечных бактерий в водоемах. Чиновник обратил особое внимание на две реки – Южный Буг и Ингулец.

Свои слова он опубликовал в социальных сетях. Судя по информации, которой он владеет, показатель превышает норму 5 тыс. в 20 раз. Из-за этого теперь запрещено продавать рыбу.

Ким попросил жителей области не плавать в водоемах, не заниматься рыбной ловлей и не ступать на части берегов, где раньше была вода.