Виталий Кличко надолго «завис» в прямом эфире, не сумев подобрать нужное слово на украинском

Экс-чемпион мира по боксу начал говорить о безопасности в киевском метро, но затем «завис», забыв нужное слово на украинском языке.

В Киеве закрыли уже шесть станций Оболонско-Теремковской линии метро. Их затапливает вода из-за проседания грунта. Речь идет об участках, которые строились в 2008-2010 годах.

Ориентировочно ремонтные работы продлятся полгода.