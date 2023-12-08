Виталий Кличко надолго «завис» в прямом эфире, не сумев подобрать нужное слово на украинском
Фото: [dpa/picture-alliance]
Мэр украинской столицы Виталий Кличко надолго замолчал в прямом эфире, давая комментарий телеканалу «Киев» в тоннеле метро.
Экс-чемпион мира по боксу начал говорить о безопасности в киевском метро, но затем «завис», забыв нужное слово на украинском языке.
В Киеве закрыли уже шесть станций Оболонско-Теремковской линии метро. Их затапливает вода из-за проседания грунта. Речь идет об участках, которые строились в 2008-2010 годах.
Ориентировочно ремонтные работы продлятся полгода.