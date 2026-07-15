Витамин B6, сорбенты и шприцы: ветеринар сказал, что должно быть в «тревожном чемоданчике» для питомца

Ветеринарный врач Михаил Шеляков в беседе с « Абзацем » рассказал, что должно входить в «тревожный чемоданчик» для собаки или кошки. По его словам, в первую очередь в аптечке нужны перевязочные материалы и антисептики — бинт, хлоргексидин или йод, поскольку самая частая проблема у питомцев — это раны.

Кроме того, он посоветовал обязательно брать с собой сорбенты и антигистаминные препараты: на прогулке животное может попробовать на вкус осу, и стремительно нарастающий отек горла снимают только экстренным введением гормонов или антигистаминов.

Шеляков также порекомендовал держать под рукой мочегонные средства, которые применяются при почечной недостаточности, и обязательно пополнять аптечку витамином B6 и шприцами — именно B6 является противоядием к смесям, которые используют догхантеры. Ветеринар добавил, что владельцам неплохо иметь навык подкожных и внутримышечных инъекций, чтобы в экстренной ситуации действовать быстро.