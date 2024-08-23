Филипп Киркоров рассказал о новом преображении к 60 годам

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров удивил публику, представ в подкаченной форме. Артист, как оказалось, активно занялся фигурой: к 60 годам он хочет выглядеть идеально. Об этом исполнитель рассказал в беседе с KP.RU .

Изменившегося Киркорова заметили на фестивале «Новая волна». 57-летний эпатажный артист появился с мускулами, пожалуй, в своей лучшей форме. При этом в этот раз никаких пластических манипуляций не было: спорт, правильное питание, режим. Все не только ради себя, но и из-за проекта Марка Горобца «Братья». Певец принял одну из главных ролей.

«Я готовился к фильму «Братья», вживался в роль, переживал. Я занимался спортом, почти не выходил из спортзала. Плавал в бассейне. И до сих пор почти каждое мое утро начинается в пять утра. Я занимаюсь в спортзале с шести до восьми. Качаюсь, подтягиваюсь… В общем, все, что нужно для того, чтобы в кадре было красиво, я сделал. И мне кажется, у меня это получилось. Все довольны», — рассказал KP.RU Филипп Киркоров.

У Киркорова появились железные бицепсы и пресс, всем этим добром он похвастался журналистам. По его словам, фильм и его настрой в целом теперь обещают новую жизнь под 60 лет. В этом возрасте ему хочется выглядеть еще лучше, чем в 57. По словам певца, перемены коснулись и его личной жизни. Какие именно — звезда не раскрыла.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров попал в неприятность в Краснодарском крае, поклонники забили тревогу.