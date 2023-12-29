Вице-губернатор Ирина Каклюгина рассказала о мерах поддержки учителей в Подмосковье

В интервью «360» она отметила, что педагоги в Подмосковье активно пользуются программой «Социальная ипотека», в рамках которой педагог, работая в подмосковной школе, платит только проценты на погашение данного кредита. При этом учитель сам выбирает квартиру, в которой хочет жить.

Кроме того, подчеркнула Ирина Каклюгина, с 2024 года в регионе будет введена ежемесячная компенсация арендной платы учителям в размере двадцати тысяч рублей. Ранее такую же меру поддержки внедрили для медработников.

Также в Подмосковье предусматриваются выплаты для победителей и призеров конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года». Помимо этого, есть отдельная премия губернатора для лучших учителей.

«Есть целый набор выплат для того, чтобы <…> лучшие учителя со всей страны приезжали и работали в Московской области», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в регионе усилят меры поддержки учителей.