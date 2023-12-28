Андрей Воробьев: в Подмосковье усилят меры поддержки учителей
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В Московской области усилят меры поддержки учителей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы <…> каждый учитель, которые приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это. Мы предусмотрели определенные подъемные для того, чтобы в новые школы приглашать дополнительно учителей. Такая потребность существует, и мы этот проект будем реализовывать», — подчеркнул губернатор.
Андрей Воробьев также напомнил, что в Подмосковье действуют специальные ипотечные программы, воспользоваться которыми могут учителя, молодые ученые и врачи.
Образование является важным магистральным направлением, а школы — это неотъемлемая часть качества жизни и образования детей, подчеркнул губернатор. По словам Андрея Воробьева, каждый год в Московской области строится около 30-40 новых школ и порядка 40-50 детских садов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу лицея в Протвино после капитального ремонта.