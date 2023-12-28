Андрей Воробьев: в Подмосковье усилят меры поддержки учителей

«Мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы <…> каждый учитель, которые приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это. Мы предусмотрели определенные подъемные для того, чтобы в новые школы приглашать дополнительно учителей. Такая потребность существует, и мы этот проект будем реализовывать», — подчеркнул губернатор.