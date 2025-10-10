Вице-губернатор Петербурга поддержал профессию дворника

Евгений Разумишкин, занимающий пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, поделился своим мнением о привлекательности профессии дворника. Выдержка из его речи была размещена в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал НСН.

Разумишкин считает, что работа в сфере благоустройства может стать отличной «старта в жизни». Он подчеркнул такие плюсы, как заработная плата в размере 65 тыс. руб., возможности для продвижения по службе и значительное количество свободного времени в летние месяцы.

Заместитель главы Санкт-Петербурга выразил уверенность в том, что быть дворником — это «классно, здорово и перспективно».

Ранее сообщалось, что тысячи мигрантов с патентами лишатся работы в доставке в Петербурге.