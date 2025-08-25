Стало известно, сколько мигрантов с патентами лишатся работы в такси и доставке в Петербурге

Согласно официальной информации, ограничение на трудоустройство мигрантов, использующих патенты, в сфере курьерской доставки и таксомоторных перевозок затронет несколько тысяч человек. Однако, существуют и неофициальные данные.

Как сообщила изданию «Фонтанка» 25 августа заместитель руководителя комитета по труду Татьяна Морозкова, в текущем году в Санкт-Петербурге было выдано чуть более 200 тыс. патентов.

По ее словам, на такси приходится 1,6% от общего числа патентов, а на курьерские услуги — 3,4%, что составляет примерно 10 тыс. человек. Морозкова отметила, что многие таксисты и курьеры работают и по другим видам патентов, например как разнорабочие, и работодатели привлекают их именно по таким патентам.

Также Морозкова подчеркнула, что данное ограничение не окажет значительного воздействия на экономику города.

Напомним, что администрация Санкт-Петербурга ввела запрет на работу мигрантов по патентам в такси и службе доставки, предоставив трехмесячный переходный период. Операторы рынка высказали опасения о возникновении дефицита рабочей силы и увеличении стоимости услуг.

