Вице-губернатор Подмосковья Болатаева в Воскресенске почтила память жертв коронавируса среди медиков

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева совершила рабочий визит в городской округ Воскресенск, в рамках которого почтила память медиков, погибших при оказании квалифицированной помощи больным коронавирусом, а также побеседовала с пациентами, которым сделали операцию при помощи бота «Da Vinci».

Людмила Болатаева совместно с главным врачом ГБУЗ МО «Воскресенская больница», заслуженным врачом РФ Юрием Райхманом и главой муниципалитета Алексеем Малкиным почтили память медицинских работников, которые погибли при спасении пациентов во время распространения эпидемии коронавируса.

В рамках визита вице-губернатор также встретилась с заведующими отделений Воскресенской больницы. В частности, сотрудники рассказали о работе робота «Da Vinci», который совсем недавно начал помогать медикам оперировать пациентов с грыжами передней брюшной стенки. Людмила Сергеевна встретилась и с самими пациентами, которым провели подобную хирургическую манипуляцию. Они единогласно отметили, что качество оказанной медицинской помощи находится на высоком уровне. Пациенты благодарны персоналу больницы за чуткость и внимание.

«Среди пациентов оказался участник специальной военной операции, который вернулся в отпуск и столкнулся с серьезным заболеванием — перфоративной язвой 12-перстной кишки с перитонитом. В экстренном порядке была проведена операция и в настоящее время наш герой находится под внимательным наблюдением медицинских специалистов. Благодаря высокому уровню оказанной медицинской помощи, к середине следующей недели он сможет вернуться домой. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Отметим, что правительство Московской области на регулярной основе оказывает поддержку в развитии медицины в городском округе Воскресенск, что замечено, как медицинским персоналом, так и жителями муниципалитета.