Вице-губернатор Подмосковья проверил готовность котельных Чехова к зиме

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин проверили готовность котельных муниципалитета к работе в зимний период.

В частности, провели осмотр котельной, заслушали доклад о выполненных работах и оценили готовность сотрудников к действиям в случае внештатных ситуаций.

Вице-губернатор проверил готовность четырех котельных. Два объекта — котельная No 1 и котельная No 26 в п. Любучаны — обслуживает муниципальное предприятие «ЖКХ Чеховского района». Еще две — ведомственные. Объекты расположены в Чехов-4 и п. Троицкое.

«Мы регулярно объезжаем практически все проблемные муниципалитеты и фиксируем готовность или не готовность к прохождению ОЗП. В прошлый сезон у нас был ряд проблемных вопросов был по Чехову и в первую очередь по объектам Минобороны. Сейчас мы фиксируем, что в Чехов-4, все подготовительные работы завершены и объект готов. Котельная № 1 у нас вошла в программу модернизации на 2025 год и будет реконструирована», — отметил вице-губернатор Московской области Хромушин.

Работы на котельной No 1 проходят в усиленном режиме. Вскоре на объект доставят специализированное оборудование, требуемое для окончания работ.

Планово-предупредительные работы успешно выполнены на котельной, расположенной в поселке Любучаны. В последний раз противоаварийная тренировка состоялась в июле. Во время обучения особое внимание было уделено действиям сотрудников предприятия в случае чрезвычайных ситуаций.

По итогам проверки вице-губернатор дал некоторые поручения. Все они будут устранены на протяжении недели.