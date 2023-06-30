Вице-губернатор Рязанской области Бранов определил средний возраст троллейбусов в регионе в прошлом году
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Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов озвучил средний возраст троллейбусов в региональной столице год назад. Об этом сообщает 7info.
Он отметил, что данный показатель равняется 22 годам, а автобусов – 13 лет.
По мнению Бранова, наиболее старый троллейбус в городе был на линии с 1985 года.
В настоящее время в Рязани идет обновление парка наземного общественного транспорта.