Вице-канцлер Германии пожаловался на конкуренцию в области промышленного производства

По словам вице-канцлера Роберта Хабека, страна находится в состоянии постоянной борьбы с Америкой и Китаем, при этом государства осознано действуют против европейской промышленности. Политик видит конкуренцию в количестве самостоятельных производственных процессов, что заставило его усомниться, сможет ли Германия достичь успехов в некоторых направлениях.

Хабек также отметил, что страна находится в зависимом положении сейчас, когда она перестала получать газ из России, а Китай ограничил поставки германия и галлия. В случае, если на литий также введут санкции, проблема выйдет на новый уровень.