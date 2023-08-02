Вице-мэр Москвы Бирюков: стоки столицы стали гораздо чище воды в месте водозабора

Это стало возможным благодаря новым Курьяновским и Люберецким очистным сооружениям, которые эффективно очищают все сточные воды.

Заместитель московского градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства выступил на полях третьего Международного конгресса Urban Health. Он рассказал, как отразилась на чистоте воды в столице реконструкция Люберецкой и Курьяновских станций аэрации.

«Уровень сброса стоков сегодня гораздо чище той воды, которую мы забираем для наших нужд на входе в город Москву», - подчеркнул он.

Его утверждение привели РИА Новости. Данный форум проходит в Москве на протяжении целого месяца, с 1 августа по 10 сентября.