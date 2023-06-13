Вице-премьер Абрамченко призвала стимулировать переработку старого текстиля
Фото: [Сергей Карпухин/ТАСС]
Введение законодательного запрета на выброс старой одежды и текстиля вряд ли будет эффективным в России, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Ранее с такой инициативой выступил Российский экологический оператор. По мнению организации, выброс старой одежды в обычные мусорные контейнеры вредит экологии.
Абрамченко считает, что вместо правовых запретов нужно расширять возможности для раздельного сбора мусора и переработки старой одежды.
Она отметила, что есть энтузиасты, которые готовы собирать старую одежду и передавать ее нуждающимся или изготавливать из нее новые вещи.
«Есть ребята, которые занимаются производством новой одежды из бывшего в употреблении текстиля, – и это тоже очень важное направление», – сказала Абрамченко.