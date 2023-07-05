Вице-премьер Голикова назвала причины, по которым женщины не хотят заводить детей

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации рассказала о демографических проблемах в стране.

В 2022 году общий коэффициент рождаемости на тысячу населения составил 8,9. Самыми успешными регионами по этому показателю стали Чечня (20,8), Тыва (17,7), Ингушетия (15,3) и Дагестан (13,3).

Назвала Голикова и самые проблемные регионы – Тульская, Рязанская, Смоленская, Ленинградская области, Мордовия. Там коэффициент составляет от 6 до 6,4.

Чтобы установить причины такого отставания, правительство провело исследование по каждой возрастной группе потенциальных матерей. Женщины до 24 лет опасаются заводить детей, потому что у них еще нет семьи, постоянного жилья и твердого дохода. В возрастной группе 24-35 лет те же опасения материальной неустойчивости, даже если семья создана. А женщины старше 35 лет уже сомневаются в своем здоровье.

Как сообщила Голикова, ежегодно почти 500 тысяч женщин принимают решение о прерывании беременности. Во многих случаях этого можно было бы избежать, если выяснить, почему женщины отказываются заводить ребенка, и воздействовать на них, считает вице-премьер.