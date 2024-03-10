Накануне главком сухопутных войск Украины Александр Павлюк анонсировал создание в ВСУ некой ударной группировки, которая уже в этом году начнет новые контрударные действия по всей линии фронта.

Заявление Павлюка не осталось без внимания в российском политикуме. Как подчеркнул вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, если Киев задумает очередное контрнаступление в зоне СВО, то это окончательно погубит Украину, срубив под корень остатки украинской военщины и лишив армию остатков человеческого ресурса.

«Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый "контрнаступ", окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Собеседник издания сыронизировал, что украинский главком, судя по всему, собрался наподобие Сырского, войти в историю как «генерал 200», став почетным гробовщиком Украины.

«Могу только выразить сочувствие простым украинцам в связи с такими мыслями и намерениями военных стратегов киевского режима», — заключил постпред.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.