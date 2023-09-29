Вице-премьер Украины Верещук: «Крымский мост упадет, а сухопутный коридор до Крыма будет перерезан»

Преступный киевский режим продолжает пугать россиян очередными страшилками, повторяя как мантру, что якобы не за горами тот день, когда сапог украинского солдата ступит на землю Крымского полуострова.

Накануне отличилась вице-премьер Украины Ирина Верещук. Политик опубликовала в своем аккаунте угрожающий пост, посоветовав живущим в Крыму россиянам покинуть полуостров, ибо, по ее словам, очень скоро это будет сделать проблематично. По мнению Верещук, Крымский мост скоро упадет, а сухопутный коридор на полуостров будет перерезан ВСУ.

«Когда упадет Крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать? Тысячам гражданских быстро покинуть полуостров не удастся. Поэтому обращаюсь к гражданским россиянам, незаконно находящимся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Уезжайте», - написала Верещук.

Ранее политолог Кошкин заявил о наличии прямой связи между разведывательными полетами НАТО и ударами ВСУ по Крыму.