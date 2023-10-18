Вице-президент АТОР Мурадян перечислил «зимние» места для туризма

Сезоном отпусков для жителей нашей страны является не только лето, но и зима. Вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян пояснил, какие именно направления популярны у россиян в осенне-зимний период. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в этом сезоне в лидерах - Таиланд и ОАЭ.

Эксперт добавил, что в портфолио стран Юго-Восточной Азии занимает свое место Шри-Ланка.

По его мнению, граждан России также станут привлекать Куба, Турция, Египет, среди стран СНГ - Узбекистан, Армения и Азербайджан.

Мурадян уточнил, что популярность стран СНГ связана с тем, что они используются в качестве хабов для полета в Европу и прочие государства, с которыми у России нет прямого авиасообщения.