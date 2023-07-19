Вице-президент АТОР Ромашкин заявил, что отдых в Крыму наиболее популярным направлением
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По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, отдых в Крыму является наиболее популярным направлением на российском юге, несмотря на недавний теракт. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что ежедневное движение поездов по железной дороге ведется в обе стороны, запущены две дополнительные электрички, также возможно добраться на автобусе. Если добираться на автомобиле, то следует добираться через новые регионы РФ.
Также Ромашкин добавил, что для отдыха автомобилистов трассах в Краснодарском крае и Крыму обустроены перехватывающие парковки.