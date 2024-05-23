Вице-президент Гильдии отельеров РФ Колесников назвал причину исчезновения в России домов отдыха

Раньше дома отдыха были неотъемлемой частью советского образа жизни, предлагая трудящимся доступный и оздоровительный отдых. Такие учреждения, которые расположены в живописных уголках страны, давали возможность расслабиться уставшим от пятилеток раз в три года, восстановить силы и насладиться природой. Тем не менее в постсоветский период дома отдыха столкнулись с проблемами: нехватка финансирования, устаревание инфраструктуры и растущая конкуренция со стороны частного сектора, поэтому многие из них закрылись или пришли в упадок. Однако сегодня на картах и в рекламных буклетах можно встретить название «Дом отдыха». Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров РФ Сергей Колесников рассказал, являются ли они тем, что было тогда в Советском Союзе и имеется ли у них будущее. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, название не значит ровным счетом ничего, это всего лишь названия средств размещения, то есть наименование - это маркетинговая составляющая. Поэтому домов отдыха на данный момент не существует.

Эксперт добавил, что любое аналогичное средство размещения попадает под госсертификацию, то есть двух-, трех-, четырехзвездочный отель, а называть ее можно любыми словами.