В Хьюстоне исполнят Чайковского на праздновании Дня независимости
Axios: на праздновании Дня независимости в США исполнят произведение Чайковского
Фото: [unsplash.com]
В честь Дня независимости Соединенных Штатов Америки прозвучит музыка русского автора Петра Ильича Чайковского. Информацию об этом распространил новостной ресурс Axios.
По информации источника, симфонический коллектив исполнит «Увертюру 1812 год» в пятницу, 4 июля, непосредственно перед началом фейерверка в парке Херманн, Хьюстон. Акцентируется внимание на том, что данная композиция прочно ассоциируется с торжествами по случаю Дня независимости в этой стране.
Ранее сообщалось, что Лавров поздравил США с Днем независимости.