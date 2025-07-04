По информации источника, симфонический коллектив исполнит «Увертюру 1812 год» в пятницу, 4 июля, непосредственно перед началом фейерверка в парке Херманн, Хьюстон. Акцентируется внимание на том, что данная композиция прочно ассоциируется с торжествами по случаю Дня независимости в этой стране.

Ранее сообщалось, что Лавров поздравил США с Днем независимости.