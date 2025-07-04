Более 334 тыс. человек воспользовались онлайн-сервисами в сфере образования в Подмосковье с января

В Подмосковье с начала текущего года онлайн-сервисами в сфере образования воспользовались свыше 334 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Самые востребованные услуги — запись в кружки и секции, подача заявлений на ЕГЭ и ОГЭ, а также запись в школу. В регионе было подано 158,7 тыс., 110,8 тыс. и 64,6 тыс. обращений соответственно.

Всего в области на сайте госуслуг доступно 19 онлайн-сервисов в образовательной сфере. Жители все чаще пользуются ими, отметили в министерстве.

«Мы фиксируем стабильный рост интереса со стороны родителей и обучающихся к онлайн-формату взаимодействия с образовательной системой», — сказала глава ведомства Ингрид Пильдес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании нейросетей в части оказания госуслуг.