Спасенные кузбассовцами от гибели домашние гуси ждут потомство

По информации издания, жители Кемерово год назад обратили внимание на гусей, которые появились в районе реки Искитимка. Они жили вместе с селезнями и утками. Было очевидно, что гуси домашние. По этой причине горожане не могли помочь птицам. Законодательство не позволяет забирать или переносить животных, если у них есть хозяева. С приближением холодов местные жители все чаще задавались вопросом, как поступить с гусями. Птицы могли погибнуть. Было решено обратиться за помощью к губернатору региона. Так гуси оказались в музее-заповеднике «Томская Писаница».

Сотрудники заповедника проинформировали «Сибдепо», что гуси ждут потомство. По этой причине птицы не вернулись в водоем. Предполагалось, что гуси после зимовки будут отпущены в естественную среду обитания. Одна из гусынь высиживает яйца. Всего было найдено трое гусей: самец и две самки. Сотрудники рассказали, что для птиц обустроили комфортный вольер. Они хорошо питаются.

Ранее сообщалось, что на фестивале в Подольске будут искать хозяев для 70 кошек и 40 собак.