В Кузбассе скамейку постепенно перенесли в реку

В Кузбассе в реке стоит скамейка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на местные телеграм-каналы.

По информации издания, фото скамейки распространяется по местным соцсетям и в телеграм-каналах. На снимке видно, что в воде стоит скамейка. Пользователи активно комментировали фотографию. Нашлись очевидцы, которые видели эту же лавку в районе реки, но еще не в воде. Скамейка появилась на каменистой поверхности берега в районе дамбы. Однако вскоре ее перенесли неизвестные лица. Пользователи рассуждали, какую цель могли преследовать инициаторы перестановки. Инцидент произошел в Междуреченске.

В телеграм-канале «Типичный Междуреченск Мыски Новости» отмечено, что в городе не хватает скамеек. Подписчик прислал видео, как мужчина срезал лавку. Автор выразил недовольство, что новые скамейки никто не устанавливает. Те лавки, которые еще остались в Междуреченске, иногда заняты спящими людьми без определенного места жительства или молодыми людьми в состоянии алкогольного опьянения.

«Почему у нас только все срезают и ничего не ставят новое?» — отметил автор поста.

Ранее сообщалось, что ремонт свыше 7,6 тыс. урн провели во дворах и на общественных пространствах Подмосковья с января.