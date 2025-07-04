Эксперт призвал возродить в РФ советские войска гражданской обороны вооруженных сил

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин высказал мнение, что в связи с увеличением количества атак на отдаленные от границы с Украиной российские города необходимо возродить советские войска гражданской обороны вооруженных сил, сообщил inkazan.ru.

Эксперт рассказал, что в СССР войска гражданской обороны вооруженных сил занимались защитой промышленных предприятий страны.

«Я думаю, назрела необходимость с учетом СВО и обстрелов российских регионов возродить подобные войска», — сказал эксперт.

Военный эксперт Алехин обратил внимание, что в России принимаются меры для защиты предприятий и мирных граждан. Однако их недостаточно. Специалист пояснил, почему вражеские БПЛА достигают целей в отдаленных городах, например, в Ижевске или Казани. Противник изучает особенности рельефа и местности, а дроны проходит слишком близко к земле. ПВО не могут отразить атаку.

«Тем более, что беспилотники самолетного типа все заряжены взрывчаткой, и боевая часть может составлять от 15 до 20 кг. Если беспилотники долетают в глубинные районы, а Казань — это далеко от границы, значит, у нас есть какие-то недоработки на местах. Это элементарная логика», — высказал мнение Алехин.

Эксперт отметил, что россияне должны с пониманием относиться к замедлению работы интернета — это еще один способ отражать атаки дронов. Средства радиоэлектронной борьбы глушат связь. Однако ВСУ также получают данные о координатах при помощи средств космической разведки НАТО.

«Всю беспилотную авиацию, все целеуказания дают средства космической разведки НАТО, в том числе по Ижевску, по Казани, по Московской области, по аэродромам в Энгельсе — все наводит натовская разведка. Они отправляют беспилотники самолетного типа», — рассказал Inkazan военный эксперт.

Ранее сообщалось, что российские ПВО перехватили шесть украинских БПЛА за три часа.