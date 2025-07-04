В Риме произошел взрыв на заправке: 40 человек получили помощь

В Риме произошел сильный взрыв на автозаправочной станции. Местные новостные издания сообщают о нескольких раненых, среди которых сотрудники полиции и пожарной службы.

По последним сведениям, в результате мощного взрыва на АЗС, расположенной в юго-восточной части итальянской столицы, пострадал 21 человек. Как заявил начальник римской полиции Роберто Массуччи, цитируемый агентством ANSA, все пострадавшие были госпитализированы.

Угрозы для их жизни нет, однако состояние одного из них оценивается как критическое. Медицинская помощь была оказана в общей сложности 40 лицам.

По данным ANSA, причиной взрыва стала перекачка топлива, что спровоцировало масштабный пожар. Непосредственно перед этим грузовой автомобиль столкнулся с трубопроводом. Однако пока не установлено, является ли это столкновение прямой причиной взрыва.

Агентство также сообщает, что среди пострадавших есть жители близлежащих домов, получившие ранения осколками стекла, выбитыми взрывной волной из окон.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане в пятиэтажном жилом доме взорвался газ.