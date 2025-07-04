ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников за два часа

Согласно информации, предоставленной ведомством, инцидент произошел в период с 11:00 до 13:00 мск. 13 беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Брянской областью, а еще один — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили шесть дронов над Удмуртией, Белгородской, Самарской областями за три часа.