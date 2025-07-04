ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников за два часа
В Брянской и Белгородской областях сбили 14 беспилотников
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Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников самолетного типа дежурными средствами противовоздушной обороны.
Согласно информации, предоставленной ведомством, инцидент произошел в период с 11:00 до 13:00 мск. 13 беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Брянской областью, а еще один — над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили шесть дронов над Удмуртией, Белгородской, Самарской областями за три часа.