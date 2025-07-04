Есть пострадавшие: последствия исторического наводнения в Санкт-Петербурге 4 июля становятся катастрофическими

В результате наводнения в Санкт-Петербурге в ночь на 4 июля есть пострадавшие, а вода в Неве поднялась на 95 сантиметров, сообщает Фонтанка.ру. В городе введен режим повышенной готовности. Подробнее о последствиях непогоды в северной столице — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По информации «Фонтанки», две женщины пострадали от упавших из-за шторма деревьев. В Александровском парке ствол упал на прохожую — женщину госпитализировали, информации о ее состоянии пока нет. Всего за сутки повреждено пять автомобилей и повалено 35 деревьев. В Пушкинском районе ветер повалил автобусную остановку.

В полдень пятницы, 4 июля, вода в реке поднялась на 95 сантиметров, а в течение дня ожидается повышение до 120 сантиметров. Еще более серьезных последствий удалось избежать благодаря закрытию комплекса защитных сооружений. Все затворы заняли положение «закрыто» к 22:24 вечера 3 июля.

Часть кровли здания была сорвана ветром на улице Моисеенко, а в некоторых районах упали опоры ЛЭП. Из-за сильных порывов ветра на Березовой аллее дерево рухнуло на движущуюся машину. Кроме того, частично затоплены автомобили на парковках в Сестрорецке. Там же подтоплены пляж «Дюны» и нижние ярусы набережных, сообщает издание 78.ru. В историческом парке «Дубки» затопление высотой практически по колено. Штормом повалены деревья на улице Хошимина, Смольной набережной, Притомском и Выборгском шоссе.

В связи со штурмовым предупреждением в городе и области закрыты парки и сады, а также Ленинградский зоопарк. Кроме того, времена прекращена работа музея-заповедника «Петергоф», Летнего и Михайловского садов. Потенциально опасный «желтый» уровень был продлен до субботы, 5 июля.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Россети Ленэнерго», проводится устранение локальных нарушений электроснабжения, которые вызваны сильным ветром. В ликвидации последствий непогоды задействовано 117 единиц техники и 253 специалиста.

Ранее синоптики предупредили, что жителям Москвы тоже стоит бояться непогоды 4 июля.