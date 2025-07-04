Регулярные прямые контакты между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом обусловлены их стремлением исключить европейские страны из переговорного процесса по украинскому кризису. Об этом сообщила итальянская газета La Stampa после очередного телефонного разговора между главами государств.

Издание акцентирует внимание на крайне неблагоприятном и безысходном положении Киева, подчеркивая отсутствие у Украины каких-либо конструктивных предложений для выхода из сложившейся ситуации.

La Stampa отмечает превосходство российской военной силы, в то время как возможности Европы недостаточны для оказания реальной поддержки Украине. Вашингтон, в свою очередь, не проявляет стратегической заинтересованности в поддержке действующего киевского правительства.

По мнению обозревателей газеты, текущая ситуация является наиболее сложной для Киева за последние три с половиной года конфликта. Это обусловлено сочетанием военного давления со стороны Москвы, стратегического равнодушия со стороны Вашингтона и ограниченной способностью европейских стран предоставить существенную помощь.

Ранее Трамп заявил, что во время разговора с Путиным «не добился никакого прогресса» по Украине.