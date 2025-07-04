Форум «Инженеры будущего – 2025» посетили эксперты стран БРИКС

В Тульскую область из 56 регионов России и 75 иностранных государств, включая страны БРИКС, на XIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего – 2025» прибыло 1,5 тыс. молодых специалистов, студентов и экспертов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, участники форума посетили панельные сессии, культурные и спортивные события, мастер-классы и экскурсии. Всего состоялось более 650 мероприятий. Представители молодежи приняли участие в 19 образовательных группах. Они делились собственным опытом и узнавали о новых технологиях. Лучших участников наградили в торжественной обстановке. В ТОП-5 лучших команд вошли сотрудники ведущих промышленных предприятий РФ.

«За этими участниками — будущее российской промышленности. Мы инвестируем в знания, в командную работу, в лидерство. И видим результат», — рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов.

Председатель комитета ГД РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев высказал мнение, что молодые специалисты готовы брать на себя ответственность, развивать свои способности, получать новые знаний. Победители нередко становятся экспертами Госдумы, чтобы быть связующим звеном между депутатами и сотрудниками промышленных предприятий для развития отрасли. Теперь форум состоится в 2026 году. Организаторы уверены, что отечественные предприятия успешно развиваются.

Ранее сообщалось, что Путин прервал форум АСИ ради звонка Трампа.