ФАС объявила предупреждение крупнейшему производителю соли в России

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 4 июля сообщила о вынесении предупреждения в адрес компании «Руссоль», ведущего производителя соли в Российской Федерации.

В ходе расследования было установлено, что в 2024 году «Руссоль» занимала лидирующую позицию на оптовом рынке пищевой соли.

Компания отказывалась заключать договоры на поставку продукции с организациями «Сольторг» и «Главснаб», что может рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства, заявили в ФАС.

Согласно вынесенному предупреждению, «Руссоль» обязана разработать торговую стратегию, включающую регламент заключения договоров на поставку продукции, порядок удовлетворения поступающих заявок, а также зафиксировать принципы формирования цен на свою продукцию.

Ранее сообщалось, что ФАС начала 21 дело против логистических центров «Светофор».