Вице-президент союза Туриндустрии Барзыкин перечислил наиболее популярные направления в России в этом году

Высокая стоимость и неопределенность ситуации в мире из-за пандемии коронавируса привела к резкому падению числа туристов по всему миру. Российские путешественники обратили внимание на внутренний туризм. В связи с этим в этом году внутренний туризм в России стал одним из самых динамично развивающихся отраслей. Вице-президент Союза туриндустрии Юрий Барзыкин пояснил, как изменился внутренний туризм в 2023 году. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, лидером по числу туристов в этом году стал Краснодарский край, который посетили свыше 17 млн человек. (более семнадцати миллионов).

Эксперт добавил, что также популярны у путешественников столичный регион, Санкт-Петербург, Северо-Запад, Карелия, Псковская область, Пермский край.

По его словам, наблюдается прирост и на Северном Кавказе, прежде всего в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Барзыкин отметил, что рост турпотока связан и с господдержкой.